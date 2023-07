Andrzej Fonfara kolejnym rywalem Marcina Najmana

"El Testosteron" i "Polski Książę" mają sobie dużo do udowodnienia. Najpierw spróbują udowodnić swoje racje na konferencjach. Choć i Najman, i Fonfara wywodzą się ze sportu, to na pewno nie będzie miejsca tylko na uprzejmości i komplementy. Na CLOUT MMA 1 wyjaśnią swój konflikt w okrągłej klatce w najbardziej wszechstronnej formule, w MMA.

Andrzej Fonfara wraca na COS Torwar

Andrzej Fonfara to jeden z najpopularniejszych polskich pięściarzy. Stoczył 35 pojedynków w swojej karierze, wygrywając 30 z nich (18 przed czasem). Dwukrotnie mierzył się o pas mistrza świata organizacji WBC w wadze półciężkiej z Adonisem Stevensonem.

Marcin Najman odniesie czwarte zwycięstwo z rzędu?

Marcin Najman kontynuuje bardzo dobrą passę w formule MMA. Wygrał trzy ostatnie pojedynki, w tym dwa przed czasem i udowodnił niedowiarkom, że potrafi wytrzymać pełen dystans trzech rund. Pokonanie Andrzeja Fonfary byłoby bardzo poważnym skalpem w jego przygodzie z mieszanymi sztukami walki. Dla Marcina Najmana będzie to sprawa honorowa. "El Testosteron" nie pała sympatią do przeciwnika. Toczył z nim wiele słownych batalii i wielokrotnie przyznawał, że chciałby wyjaśnić wszystko w klatce. W końcu dopiął swego i 5 sierpnia na CLOUT MMA 1 przemówią nie słowa, a pięści. Po stronie Najmana z pewnością stanie zdecydowanie większe doświadczenie w walkach z MMA. Czy pozwoli mu to pokonać Fonfarę?