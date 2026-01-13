Ambasada Izraela uderzyła w Polskę. Bulwersujący powód. Musiała interweniować policja

W turnieju "Pokonujemy Granice" udział wzięło łącznie prawie 1200 młodych zawodników i zawodniczek judo z 14 krajów i 115 klubów. Młodzież rywalizowała w kategoriach wiekowych od U9 do U18. W zawodach wystąpiła także m.in. jedna z drużyn z Izraela, o której głośno zrobiło się w polskich mediach.

Po rywalizacji zawodów na światło dzienne wypłynęły zadziwiające kulisy. Zgodnie z izraelską wersją młodzi sportowcy zostali zaatakowani w Bielsku-Białej. Sprawę potraktowano na tyle poważnie, że w niedzielę, dzień po turnieju, doczekaliśmy się interwencji Ambasady Izraela.

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wczorajszym brutalnym incydentem z udziałem izraelskiej drużyny judo, która została zaatakowana słownie i fizycznie podczas zawodów w Bielsku-Białej. W zawodach wzięły udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Nie ma miejsca na przemoc ani antysemickie obelgi jakiegokolwiek rodzaju, zwłaszcza w sporcie, który powinien promować szacunek, uczciwość i współpracę między narodami" - napisano, sugerując atak na izraelskich juniorów na tle antysemickim.

Na tym się nie skończyło. "Wzywamy polskie władze do podjęcia niezwłocznych działań, zbadania incydentu, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności oraz zapewnienia bezpieczeństwa izraelskim sportowcom w kraju" - zakończono.

Na rażące oskarżenia szybko odpowiedział Tomasz Chmielniak - prezes bielskiego klubu "Janosik", organizator sobotnich zawodów. Według niego to jeden z izraelskich trenerów (a konkretnie szkoleniowiec klubu Golden Fighters) wściekł się po decyzji sędziego, który w walce z jego podopiecznym wskazał zwycięstwo Polaka. Co więcej, Izraelczyk miał naruszyć nietykalność arbitra.

- Mamy wszystko nagrywane (...) w związku z tym można było się cofnąć i zobaczyć, jak wyglądała walka; kto wygrał, kto przegrał - relacjonował Chmielniak w rozmowie z "PAP".

Prezes i organizator turnieju udzielił wywiadu na antenie "Radia Wnet", gdzie także opowiedział o szczegółach całego incydentu. - Z pełną odpowiedzialnością mówię: takie zdarzenia nie miały miejsca. Nikomu z zawodników z Izraela nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo (...) Trenerzy zakłócili porządek zawodów, weszli na matę i podeszli do stolika sędziowskiego. Nie reagowali na wezwania do zejścia z maty - tłumaczy. Ponoć sam szkoleniowiec wywołał awanturę, nie uczestniczyli w niej zawodnicy.

- Nic takiego się nie wydarzyło. Narracja o ataku 12 osób, obrażaniu dzieci czy zakazie treningów jest nieprawdziwa. Wszystko widać na nagraniach - mówi, odpierając oskarżenia o ataki na tle antysemickim.

Okazuje się, że w zawodach brał również udział inny klub z Izraela, z którym nie było żadnych kłopotów. - To było wyłącznie posunięcie dyscyplinarne. Drugi klub z Izraela normalnie walczył do końca turnieju, odbierał medale, a dzień później brał udział we wspólnym treningu u nas w klubie - tłumaczył. Na miejscu pojawiła się policja. - Przyjechali. Nic się nie działo. Załagodziliśmy sprawę - dodawał w rozmowie z "PAP".

Ostatecznie żadna ze stron nie złożyła oficjalnego zawiadomienia o przestępstwie. We wtorkowy poranek swoją pespektywę na całą sprawę przedstawił Łukasz Jurkowski.

"Zrób trzodę na turnieju Judo dla dzieciaków, zaatakuj sędziego, płacz że antysemityzm. Izrael. Judo to szacunek. Dla rywala, dla oficjeli, kibiców, kultury pochodzenia dyscypliny. Biały sport. Mi też zdarzało się zbyt żywiołowo reagować na decyzję sędziów w Taekwon-do, mojej dyscyplinie bazowej. Przepraszałem potem za zachowanie a nie szukałem winnych wokół. Skoro nie umiesz tych zasad uszanować, nie bierz udziału w rywalizacji" - napisał "Juras" w mediach społecznościowych.

Na platformie "X" pojawiły się krótkie materiały filmowe z całego zdarzenia.

- Izraelski klub został wykluczony z zawodów, ponieważ zachowywali się agresywnie; nie zachowali się fair play. Judo to jest "biała" dyscyplina sportu. Nie powinno dochodzić, zwłaszcza w zawodach na poziomie dzieci i młodzieży, do tego typu rękoczynów, jeżeli chodzi o dorosłych. To my mamy dawać przykład, a nie uczyć takich zachowań - podsumował Tomasz Chmielniak dla "PAP".

Zareagował także Polski Związek Judo. "Po zapoznaniu się z relacjami organizatora, sędziów oraz świadków zdarzenia, a także po przeanalizowaniu dostępnych materiałów wideo dokumentujących przebieg incydentu, Polski Związek Judo stwierdza, że podczas zawodów doszło do poważnego naruszenia zasad porządku sportowego" - czytamy.

"Zdarzenie polegało na użyciu siły wobec sędziego oraz agresywnym zachowaniu członków jednej z ekip zagranicznych, co w konsekwencji doprowadziło do przerwania rywalizacji sportowej. Decyzja o wykluczeniu tej drużyny z turnieju została podjęta przez organizatora w trosce o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i uczestników wydarzenia oraz zgodnie z obowiązującymi regulaminami sportowymi" - dodano.

