Afera na mistrzostwach świata. "To pokazuje prawdziwe intencje Rosji"

Widzowie mistrzostw świata w judo rozgrywanych w Ali Bin Hamad Al-Attiyah Arena w Katarze rozpięli transparenty z zakazanymi symbolami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Incydent miał miejsce po tym, jak Międzynarodowa Federacja Judo IJF zezwoliła rosyjskim i białoruskim judokom na udział w mistrzostwach świata pod neutralną flagą i bez symboli narodowych. Rosyjscy judocy rzeczywiście ich nie mieli, za to symbole narodowe wniesione zostały na widownię, jednocześnie z użyciem znaków propagujących wojnę w Ukrainie.

W odpowiedzi organizatorzy mistrzostw usunęli widzów z hali, co jednak kosztowało sporo trudu i szamotaniny. Dostali oni zakaz wstępu na mistrzostwa, ale to wierzchołek góry lodowej. Teraz i IJF, i obserwatorzy zastanawiają się, na ile ta akcja na widowni była przypadkowa i indywidualną inicjatywą kibiców, jak oczywiście zapewnia Rosja, a na ile działaniem metodycznym.

Rosja robi to specjalnie. I będzie tak robić

Nie brakuje opinii, że Rosja próbuje w ten sposób obejść zakazy i wnosi swoje symbole i hasła na areny sportowe właśnie poprzez trybuny. Co więcej, będzie tak robić za każdym razem, wykorzystując luki i możliwości, jakie daje dopuszczenie do startu rosyjskich sportowców na zasadach neutralności. Już wcześniej wykorzystywali oni każdą okazję, by pokazać swe narodowe symbole, np. ubierali się w stroje biało-niebiesko-czerwone jak flaga Rosji.