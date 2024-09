16-letnia Polka opuściła kraj. W kolejnych igrzyskach chce walczyć o złoto

Julia Nowak sportowe geny ma we krwi, a fachowcy twierdzą, że to wielki talent w polskim taekwondo olimpijskim, co zresztą jest poparte wynikami.

W kategoriach młodziczek i kadetek poznanianka zdobyła grad medali w zawodach międzynarodowych i krajowych. Zawodniczka UKS Szakal Jeżyce Poznań to dwukrotna mistrzyni Europy kadetek w latach 2020 i 2021. W 2023 roku, będąc wciąż juniorką, została brązową medalistką mistrzostw Europy do lat 21. To jej największy dotychczasowy sukces. Reklama

Opuściła Polskę, by zdobyć olimpijskie złoto. 16-latka to wielki talent

W tym roku, mając 16 lat, zadebiutowała w gronie seniorów. I pokazała się z bardzo dobrej strony. W Pucharze Świata w Innsbrucku zajęła trzecie miejsce w kategorii do 73 kilogramów. Wystąpiła też w mistrzostwach Europy w Belgradzie. Tam jednak przegrała już w pierwszej walce, ale trafiła na turniejową trójkę Niemkę Yannę Schneider. Porażka była minimalna.

Miesiąc później Nowak, która jest wielką polską nadzieją, ruszyła, by spełniać marzenia. Na początku czerwca opuściła Polskę i trenera Andrzeja Bartosiewicza i udała się do chorwackiego Splitu. Tam trenuje w znakomitych warunkach w TKD Marjan, który jest uznawany za jeden z najlepszych klubów na świecie w tej dyscyplinie sportu. Tam zjeżdża elita taekwondo z całego świata.



- Od początku czerwca przebywałam w Splicie. Pojechałam tam, by przygotowywać się przede wszystkim do startu w mistrzostwach świata juniorów. Chciałam też sprawdzić, jak będzie mi się tam żyło przez tak długi czas bez rodziny. W połowie wyjazdu zadecydowałam razem z trenerem, że zostaję tam na stałe. Wracam do Chorwacji po występie w Korei Południowej - powiedziała Nowak w rozmowie z Interia Sport. Reklama

To właśnie w tym azjatyckim kraju odbędą się na początku października mistrzostwa świata juniorów w taekwondo i Nowak będzie tam chciała powalczyć o najwyższe cele.

- Jestem dobrej myśli przed tymi zawodami. Wierzę w to, że będzie to mój bardzo dobry występ. Jestem przygotowana do tych mistrzostw świata, jak nigdy dotąd. Myślę, że będzie super - przyznała.



W Splicie ma znakomite warunki do treningu, a także masę sparingpartnerów. Na coś takiego nie mogła liczyć w Polsce.



W sumie w tym klubie jest ponad 1000 osób. Strasznie mnie to zdziwiło. Nie zdawałam sobie wcześniej sprawy z tego, jak jest on wielki. Tu mam wszystko pod nosem. Tak chyba można powiedzieć. Dookoła mam wielu trenerów, którzy wspierają nas na każdym kroku. Dosłownie za mną chodzą. Mam też do dyspozycji dietetyczkę i fizjoterapeutę. Warunki są naprawdę znakomite. Wielką zaletą są treningi indywidualne ~ opowiadała.

W klubie ze Splitu trenuje wiele gwiazd, które zdobywają medale największych imprez. Jest tam zatem mistrzyni olimpijska z Tokio Chorwatka Matea Jelić, czy dwukrotna mistrzyni świata i brązowa medalistka igrzyska z Paryża Lena Stojković. Do niedawna trenował też tam Toni Kanaet, brązowy medalista igrzysk z Tokio, który teraz będzie szkoleniowcem w tym klubie.

Julia Nowak postawiła wszystko na sport. Jej dziadek to słynny trener

Prawie 17-letnia Julia Nowak wszystko stawia na sport. Od pewnego czasu uczy się w szkole prywatnej już w trybie on-line. To znacznie ułatwia sprawę. Z racji tego, że edukację rozpoczęła rok wcześniej, w przyszłym roku będzie pisała maturę. Choć sport zajmuje jej wiele czasu, to szkoła jest dla niej jednym z priorytetów. Zresztą z nauką nie ma wielkich problemów.

Plan na jej karierę sportową zrodził w głowie rodziców już wiele lat temu. Jednym z pierwszych celów miał być występ w wieku 16 lat w igrzyskach w Paryżu. To było możliwe, bo przecież Adriana Cerezo Iglesias w wieku 17 lat, została w Tokio (2021) wicemistrzynią olimpijską.



Trener Bartosiewicz, z którym jest w stałym kontakcie, już lata temu stworzył wraz z rodzicami Julii specjalny program. Oczywiście w większości był finansowany przez rodziców, ale dzięki niemu Nowak miała zapewnione wszystko to, co potrzeba do rozwoju.

Powstał nawet projekt "Z Julią Nowak po olimpijskie medale". To wieloletni plan rozwoju tej zawodniczki. Cele sportowe to: występ w czterech kolejnych igrzyskach olimpijskich, zdobycie minimum dwóch medali olimpijskich i zostanie najlepszą zawodniczką w historii polskiego taekwondo. I te cele się nie zmieniają.

Nowak mówi z dużą pewnością siebie:



W Chorwacji chcę zostać do igrzysk w Los Angeles. Tam chcę już pojechać i walczyć o złoty medal.

W 2028 roku Nowak będzie miała 20 lat.



- Chcę w tym sporcie osiągnąć jak najwięcej. Mierzę zatem jak najwyżej. Za mną już debiut w gronie seniorów. I mam już pierwsze porównanie. Czuć jeszcze różnicę siłową i taktyczną. Po przepracowanej zimie w Chorwacji myślę, że kolejnym roku będzie już znacznie lepiej - powiedziała Nowak, która przyznała, że trzecie miejsce w Pucharze Świata w Austrii w gronie seniorów jest dla niej sukcesem, ale jak dodała, mierzy znacznie wyżej.

Julia Nowak pochodzi z usportowionej rodziny. Jej ojciec Paweł w 1998 roku został pierwszym polskim medalistą mistrzostw Europy w taekwondo. Startował też w kwalifikacjach olimpijskich do igrzysk w Sydney (2000), ale ich nie przebrnął. On sam z kolei jest synem Grzegorza Nowaka. To słynny trener rzutu młotem. W przeszłości prowadził on Zdzisława Kwaśnego, Szymona Ziółkowskiego i krótko Anitę Włodarczyk.