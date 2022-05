Viviane Araujo (11-3, 3 KO, 4 SUB) pokonała Andreę Lee (13-6, 3 KO, 5 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-27, 29-27). Michael Johnson (20-17, ( KO, 2 SUB) pokonał Alana Patricka (15-4, 4 KO, 2 SUB) przez TKO w drugiej rundzie. Virna Jandiroba (18-3, 1 KO, 13 SUB) pokonała Angelę Hill (13-12, 5 KO) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27). Tatsuro Taira (11-0, 3 KO, 5 SUB) pokonał Carlosa Candelario (8-2, 2 KO, 3 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-26, 30-27, 30-27). Andre Petroski (8-1, 4 KO, 4 SUB) pokonał Nicka Maximova (8-1, 2 KO, 3 SUB) przez poddanie (anakonda) w pierwszej rundzie.

Karta główna - wyniki walk