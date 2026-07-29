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UFC Belgrad. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 01 sierpnia 2026 godz. 18:00
1 sierpnia w Belgradzie odbędzie się kolejna gala UFC. Karta wstępna walk wygląda bardzo obiecująco, szczególnie że znajduje się w niej nazwisko polskiego sportowca. Mateusz Rębecki (20-5) stoczy swoją walkę, a jego przeciwnikiem będzie Kyle Prepolec (18-10). Z kolei w karcie głównej natomiast widnieją dwa polskie nazwiska. Marcin Tybura (27-11) zmierzy się z Aleksandarem Rakiciem (14-6), a Jan Błachowicz (29-11-2) z Navajo Stirlingiem (10-0). W walce wieczoru zmierzą się Uroš Medić (13-3) i Daniel Rodriguez (20-5). Zapraszamy na relację na żywo.