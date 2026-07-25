Anthony Joshua - Kristian Prenga na gali boksu zawodowego w Arabii Saudyjskiej. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 25 lipca 2026 godz. 21:00
W Arabii Saudyjskiej czeka nas emocjonujące starcie. Anthony Joshua zmierzy się z Kristianem Pringe podczas gali boksu zawodowego Dżuddzie. Joshua ostatni raz walczył w 2025 roku. Wtedy zmierzył się i również pokonał przez KO Jake'a Paula. Z kolei Pringe ostatni raz przegrał starcie w 2017 roku. Warto jednak zaznaczyć, że dla Albańczyka będzie to zdecydowanie jeden z najważnejszych pojedynków w zawodowej karierze. Zapraszamy na relację na żywo.