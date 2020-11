Zapaśniczy Memoriał W. Ziółkowskiego. Zwycięstwa Bieńkowskiego i Gadżijewa

Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard) w wadze 65 kg oraz Magomedmurad Gadżijew (AKS Madej Wrestling Team Piotrków Trybunalski) w 70 kg triumfowali w pierwszym dniu zapaśniczego Memoriału Wacława Ziółkowskiego w stylu wolnym w Warszawie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jan Błachowicz po ogłoszeniu walki z Israelem Adesanyą (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Bieńkowski pokonał w finałowej walce reprezentanta Francji Ilmana Mukhtarova) 4:3 natomiast Gadżijew, Turka Haydara Yavuza 3:2.

Reklama

W pojedynku o trzecie miejsce w kategorii 74 kg Andrzej Sokalski (Slavia Ruda Śląska) zwyciężył Aimara Andruse (Estonia) 8:6.

Po raz pierwszy w historii tego turnieju, rywalizacja odbywa się bez udziału publiczności. Impreza odbywa się przy zachowaniu ścisłych reguł związanych z pandemią COVID-19.

Drugi dzień turnieju wolniaków w czwartek. Tego samego dnia do rywalizacji przystąpią kobiety startujące w Poland Open. Ich zawody potrwają do 7 listopada. Trzeci turniej - Memoriał Władysława Pytlasińskiego w stylu klasycznym zaplanowano w hali OSiR we Włochach 7-8 listopada.

Wyniki pierwszego dnia Memoriału Wacława Ziółkowskiego:

Waga 57 kg (startowało trzech zawodników) 1. Razvan Marian Kovacs (Rumunia) 2. Petru Craciun (Mołdawia) 3. Ali Karaboga (Turcja)

Waga 61 kg (10)

o pierwsze - Ahmet Duman (Turcja) - Topal Recep (Turcja) 3:1

o trzecie - Ivan Guidea (Rumunia) - Levan Metreveli (Hiszpania) 5:4

Georgios Pilidis (Grecja) - Leonid Colesnik (Mołdawia) 6:0

Waga 65 kg (11)

o pierwsze - Krzysztof Bieńkowski (Polska) - Ilman Mukhtarov (Francja) 4:3 o trzecie - Selahattin Kilicsallayan (Turcja) - Suleyman Atli (Turcja) 12:1

Nicolai Grahmez (Mołdawia) - Juan Pablo Gonzalez (Hiszpania) 11:0

Waga 70 kg (8)

o pierwsze - Magomedmurad Gadżijew (Polska) - Haydar Yavuz (Turcja) 3:2

o trzecie - Servet Coskun (Turcja) - Nicolae Cojocaru (W.Brytania) 7:1

Mihail Sava (Mołdawia) - Kevin Makota Strom (Szwecja) 11:0

Waga 74 kg (9)

o pierwsze - Fazil Eryilmaz (Turcja) - Maxim Vasilioglo (Rumunia) 4:1

o trzecie - Andrzej Sokalski (Polska) - Aimar Andruse (Estonia) 8:6

Charles Afa (Francja) - Jonathan Alvarez (Hiszpania) 12:2

Waga 79 kg (10)

o pierwsze - Saifedine Alekma (Francja) - Alans Amirovs (Łotwa) 12:6

o trzecie - Ramazan Sari (Turcja) - Milan Mester (Węgry) 4:1

Nuri Kotanoglu (Turcja) - Batuhan Demircin (Turcja) 3:1

jej/ co/