World Masters w judo. Siedmioro Polaków wystartuje w Chinach

Siedmioro polskich judoków zakwalifikowało się do kończących sezon zawodów World Masters w chińskim Qingdao (12-14 grudnia). W maju 2020 roku ten prestiżowy turniej zostanie rozegrany w Dausze (Katar) i będzie ostatnim w cyklu kwalifikacji olimpijskich.

- W porównaniu do poprzednich lat nastąpiła zmiana, obecnie awans do Mastersa zdobyli zawodnicy i zawodniczki sklasyfikowani na miejscach 1-36 w poszczególnych kategoriach wagowych światowego rankingu - poinformował selekcjoner polskiej reprezentacji Mirosław Błachnio. Poprzednio to były lokaty 1-16.

W Qingdao startować będą: Karolina Pieńkowska (52 kg), brązowa medalistka tegorocznych mistrzostw świata Julia Kowalczyk (57 kg), Anna Borowska (57 kg), Agata Ozdoba-Błach (63 kg), Daria Pogorzelec (70 kg), Beata Pacut (78 kg) oraz Maciej Sarnacki (+100 kg).

Za pierwsze miejsce nagroda wynosi 1800 pkt, czyli znacznie więcej niż w zawodach Grand Slam (1000), mistrzostwach Europy czy Grand Prix (po 700). Na koniec dwuletnich kwalifikacji o awansie na igrzyska w Tokio zadecyduje lista olimpijska.

Masters rozgrywany jest od 2010 roku. Dotychczas na podium znalazła się tylko jedna Polka - Urszula Sadkowska (+78 kg), która zajęła trzecie miejsce w inauguracyjnej edycji w Korei Południowej