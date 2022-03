Już przed kilkoma dniami, gdy poszczególne związki sportowe zaczęły masowo nakładać sankcje na Rosję po agresji tego państwa na Ukrainę, Władimir Putin został przez IJF oficjalnie zawieszony. Kilka dni później światowe władze podjęły jeszcze bardziej drastyczny krok i całkowicie usunęły go ze swych struktur.

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin stracił pozycję w świecie judo

Putin pełnił rolę honorowego prezydenta federacji. Musi to być dla niego bolesna informacja, gdyż judo jest jedną z jego pasji. Co ciekawe, często trenował razem z oligarchą, Arkadym Rotenbergiem, który także został przez IJF odarty ze swoich funkcji. Był on m.in. członkiem komitetu wykonawczego.

Co ciekawe, Putin jest współautorem... książki traktującej o judo. Pozycja "Judo: historia, teoria, praktyka" ukazała się w 2004 roku.