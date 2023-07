Jacek Murański po tragedii rodzinnej wrócił do freak fightów. Początkowo miał wystąpić na gali High League 7, biorąc udział w Grand Prix, w którym między innymi miał wystąpić również Marcin Najman. Do tego jednak nie doszło, bowiem organizacja High League została zablokowana przez ABW.

Już przed starciem było wiadome, że gdyby Jóźwiak wygrał z Murańskim i wyszedł bez szwanku, to kilka chwil później zmierzy się z Ernestem "Redem" Ivandą. Zanim to, czekała go konfrontacja z "Muranem" na zasadach "boksu birmańskiego bez uderzeń głową", co tak naprawdę czyni tę formułę starciem kickbokserskim.