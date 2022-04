Ukraiński mistrz zdziwiony, że to Polacy wychodzą z propozycją wyrzucenia Rosji

Przypomnijmy, że Kamil Bortniczuk czyni starania, by wykluczyć Rosjan z MKOl-u oraz innych światowych federacji sportowych. Byłoby to bardziej radykalnym rozwiązaniem niż tylko zawieszanie ich przed kolejnymi imprezami. Polski minister sportu i turystyki mocno zaangażował się w lobbowanie za nakładaniem na Rosję ostrych sankcji natury sportowej. I nie ustaje w apelowaniu o następne kary. Wybrał się do Luksemburga na posiedzenie ministrów sportu Unii Europejskiej. Jeszcze przed jego rozpoczęciem ujawnił, że będzie chciał nakłonić swoich odpowiedników do podjęcia następnych kroków.

Takie rozwiązanie popiera Beleniuk, ukraińsko-rwandyjski sportowiec i polityk. W rozmowie cytowanej przez ukraiński portal "Segodnya" stwierdził, że takie rozwiązanie mu się podoba. Przyznał jednak, że dziwi go nieco, że to Polacy wychodzą z taką inicjatywą, bo przecież to sami Ukraińcy powinni lobbować w tym kierunku.

- Nie mogę zrozumieć, dlaczego to Polacy, a nie Ukraina proponują takie środki. Teoretycznie to nasz kraj powinien być głównym inicjatorem takich propozycji. Nie wiem, jakie jest zdanie naszego komitetu olimpijskiego. Nikt nie powinien siedzieć i czekać, w którym kierunku przechyli się szala - mówił mistrz olimpijski z Tokio.