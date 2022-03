Uczestnik GROMDY deklarował sprzeciw wobec wojny. Będzie walczył w Rosji

Na piątkowej gali GROMDA 8 Cavalari szybko przegrał z Patrykiem Tołkaczewskim. Wytrzymał w ringu zaledwie kilka sekund.

Występ Brazylijczyka wzbudził sporo kontrowersji. Na co dzień bowiem trenuje on w Rosji.

Przed galą GROMDA zamieścił jednak w mediach społecznościowych nagrania, w których deklarował, że zdecydowanie sprzeciwia się wojnie w Ukrainie.

Saulo Cavalari wrócił do Rosji i usunął nagrania sprzeciwiające się wojnie w Ukrainie

Co ciekawe, nagrań nie ma już na mediach społecznościowych zawodnika. Zostały tylko na twitterowym koncie GROMDY.

Być może ma to związek z tym, że Cavalari wrócił do Rosji i szykuje się do kolejnej walki. Tym razem, również na gołe pięści, ma zmierzyć się z Wiaczesławem Dacikiem w rosyjskiej organizacji PRAVDA.