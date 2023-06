Trzeci "Pudzian" idzie w ślady Mariusza. Zawalczy na brutalnych zasadach

Wotore to organizacja słynąca z niepowtarzalnego klimatu gladiatorów, podczas której toczy się walki na gołe pięści. To jednak nie wszystko, bowiem podczas pojedynku dozwolone są również m.in. soccer kicki (kopnięcia w głowę w parterze) oraz stompy (uderzenia nogą z góry w parterze). Organizację wyróżnia także specjalna arena walk, czyli koło bez siatki i lin, z którego w każdej chwili można boleśnie wypaść.

Tomasz Obcowski to jeden z najsilniejszych Polaków. Specjalizuje się w wyciskaniu na ławce, jego rekord życiowy to aż... 370 kg!

Dominik Pudzianowski na Wotore 7

Mimo że nazwisko Dominika Pudzianowskiego mówi samo za siebie, to niewielu wie, że jest bratem znanych wszystkim Mariusza i Krystiana. Dominik jako najstarszy z braci przez wiele lat stronił od mediów, ale cały czas do dzisiaj zajmował się strongmanem, organizacją eventów i dbaniem o zaplecze techniczne wydarzeń.

Zaczął wychodzić z cienia pod koniec ubiegłego roku, kiedy to zaczął głośniej mówić o swojej możliwej walce. Najpierw udzielił ekskluzywnego wywiadu portalowi fightsport.pl, a następnie można było go spotkać na jednej z konferencji zapowiadających gale High League 6. Co więcej, pomagał... Marcinowi Najmanowi w przygotowaniach do jego ostatniej wygranej walki z Pawłem Jóźwiakiem.