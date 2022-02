Gesty poparcia dla bestialsko zaatakowanej Ukrainy napływają bez przerwy od kilku dni. Sportowcy na całym świecie apelują, proszą i żądają pokoju. Poza tym solidaryzują się z zaatakowanym narodem poprzez słowa, gesty i czyny.

Wojna na Ukrainie. Putin wyrzucony z federacji judo

Nie brak jednak również konkretnych sankcji. UEFA odebrała Sankt Petersburgowi finał Ligi Mistrzów, Wielka Brytania cofa wizy rosyjskich i białoruskich sportowców, a Formuła 1 odwołała wyścig w Soczi.

Personalnie we Władimira Putina postanowiła uderzyć z kolei Międzynarodowa Federacja Judo. IJF poinformowała o zawieszeniu go na stanowisku honorowego prezydenta i ambasadora. W krótkim oświadczeniu czytamy, że ma to rzecz jasna związek z wojną wypowiedzianą Ukrainie.

Ten cios może zaboleć Putina. Rosja od lat ma bowiem wielkie wpływy w judo i była do tej pory liczącą się federacją w światowym sporcie. Sam prezydent ma natomiast czarny pas judo.

Jakub Żelepień, Interia