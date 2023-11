Ważył 70 kilogramów, waga zatrzymała się na 280. Historia Leonida Andriejewa

Mimo wszystko długo pozostawał aktywnym mężczyzną . Jak opisuje źródłowy portal, jeszcze dziesięć lat temu lubił polować , a także musiał być we względnie niezłej formie, skoro prowadził własne gospodarstwo, zajmując się świnią, krową, cielęciem, a do tego miał warzywne grządki i sad . Niestety wciąż przybierał na wadze, aż stał się więźniem własnego ciała, a w konsekwencji jego całym światem stał się dom.

Angielski dziennik "The Sun", który także już rozpisuje się o śmierci Andriejewa, wagę jego ciała porównuje do ciężaru większego od trzech małych słoniątek. Krańcowa waga 280 kg sprawiła, że Rosjanin stał się człowiekiem mocno niepełnosprawnym. To wszystko mężczyzna opowiedział lokalnym mediom zaledwie dzień przed śmiercią.