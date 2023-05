Jednocześnie będzie to również pierwszy test przedolimpijski 34-latka, który marzy o zakwalifikowaniu się do igrzysk w Paryżu i zdobyciu przed własną publicznością kolejnego mistrzostwa.

Trener Rinera , choć przyznał, że podopieczny nie jest w stuprocentowej formie, to traktuje sobotni występ bardzo poważnie. Do rywalizacji w tej kategorii wagowej ma przystąpić, oprócz Francuza, 43 judoków. W pierwszej rundzie spotka się z Rumunem Vladutem Simionescu. Jeśli wygra, to w drugiej zmierzy się z przystępującym do rywalizacji na tym etapie Kacprem Szczurowskim .

Teddy Riner kontra Kacper Szczurowski? Jeden krok od walki legendy z Polakiem

"Do startu w Paryżu pozostał nieco ponad rok, więc sobotni dzień to interesujący 'kamień milowy', tym bardziej, że w tej wadze sporo się zmieniło. Teddy będzie mógł sprawdzić się w dużym turnieju - tu potrzeba sześciu wygranych walk, by przejść całą drogę. To dobry test dla niego i dla mnie, by zobaczyć, gdzie jesteśmy w przygotowaniach do igrzysk, nawet jeśli forma nie jest w stu procentach taka, jakbyśmy chcieli" - powiedział trener Franck Chambily w wywiadzie dla olympics.com.