49-letni Dariusz P. - kickbokser, trener sztuk walki, założyciel klubu KSW Start w Częstochowie, odpowie za 12 czynów o podłożu seksualnym wobec ośmiu nastoletnich chłopców. Sąd właśnie otrzymał z prokuratury akt oskarżenia.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie złożyli 3 listopada rodzice 15-latka i 16-latka. Chłopców przesłuchano w trybie sądowym z udziałem psychologa, który uznał zeznania nastolatków za wiarygodne.

6 listopada Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec Dariusza P. trzymiesięczny areszt. Trenerowi kickboxingu grozi 12 lat więzienia.

Dariusz P. to znany szkoleniowiec, wychował wielu medalistów mistrzostw Polski i zawodów międzynarodowych.



Na początku śledztwa zabezpieczono dokumentację kursów prowadzonych przez Dariusza P. oraz nośniki danych, a także sprawdzono komputer. Zarzuty wobec oskarżonego to doprowadzenie podstępem innej osoby do obcowania płciowego oraz do poddania się innej czynności seksualnej - traktowane jako przestępstwo zgwałcenia - oraz utrwalanie i przechowywanie treści pornograficznych z udziałem nieletnich poniżej 15. roku życia.



Sąd Rejonowy w Częstochowie wyznaczył termin rozpoczęcia procesu na 28 maja. Przedłużył też okres tymczasowego aresztowania Dariusza P. do końca lipca 2020 r.