Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy bez prawa startu

Jak dodano w komunikacie UWW, to efekt rekomendacji MKOl, by nie zapraszać sportowców z Rosji i Białorusi do udziału we wszelkich zawodach, a także nie organizować turniejów w obu państwach.

Władze UWW pozostają w ścisłym kontakcie z MKOl w celu koordynowania wszelkiej pomocy humanitarnej dla zaatakowanej Ukrainy.

"Wyrażamy solidarność ze środowiskiem zapaśniczym oraz całym środowiskiem sportowym Ukrainy, a także wszystkimi osobami dotkniętymi wojną" - podsumowano.