​Dwa medale wywalczyły we wtorek w Belgradzie polskie zapaśniczki w zawodach Pucharu Świata. Srebro przypadło Roksanie Zasinie w kategorii do 53 kg. Polka w finale przegrała z Greczynką Marią Prewolaraki 1:5. W kategorii do 55 kg Katarzyna Krawczyk w walce o brąz pokonała Marianę Dragutan z Mołdawii 7:0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Marcin Najman stoczy pożegnalną walkę z Szymonem "Taxi Złotówka" Wrześniem. wideo INTERIA.TV

W środę o brąz walczyć będzie Magdalena Głodek. Polka w ćwierćfinale kategorii do 59 przegrała z Rosjanką ze Swietłaną Lipatową 2:6, ale jej rywalka awansowała do finału. O trzecie miejsce Głodek spotka się na macie z Niemką Sandrą Paruszewski.

Reklama

Na ćwierćfinale rywalizację zakończyła Patrycja Gil w wadze do 57 kg.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!