PŚ w zapasach. Magdalena Głodek na trzecim miejscu w kategorii 59 kg

Magdalena Głodek (Bloczek Team Pelplin) zajęła trzecie miejsce w wadze 59 kg zapaśniczego Pucharu Świata w Belgradzie, pokonując Niemkę Sandrę Paruszewski 8:7.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Karolina Kowalkiewicz wróciła do intensywnych treningów po ciężkiej kontuzji oka. wideo INTERIA.TV

Polka stoczyła w środę dwa pojedynki. W pierwszym przegrała z późniejszą triumfatorką Rosjanką Swietłaną Lipatową 2:6 i pozostała jej walka o najniższy stopień podium z Paruszewski.

Reklama

Po pierwszej rundzie zawodniczka z Pelplina prowadziła z wyższą od siebie Niemką 1:0. W drugiej odsłonie walka nabrała rumieńców. Głodek objęła prowadzenie 3:1, ale potem Paruszewski wygrywała 7:3. Głodek odrabiała straty, by przed ostatnią minutą pojedynku doprowadzić do remisu 7:7. Zdobyła jeszcze jeden punkt i to ona cieszyła się ze zwycięstwa.

W środę w Belgradzie wystąpiła także druga podopieczna trenera kadry narodowej Piotra Krajewskiego - Patrycja Gil (WLKS Siedlce) w wadze 57 kg. Polka w kwalifikacjach zwyciężyła Nuraidę Anarkułową (Kirgistan) 8:4, a następnie przegrała 0:10 z Weroniką Chumikową (Rosja) i zajęła ósmą lokatę.

Dzień wcześniej drugą lokatę wywalczyła w wadze 53 kg Roksana Zasina (ZTA Zgierz), trzecią - Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm/55 kg), a siódmą - Anna Łukasiak (AZS AWF Warszawa/50 kg).

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Wyniki pojedynków o czołowe lokaty turnieju kobiet:

waga 50 kg

o pierwsze Jekaterina Poleszczuk (Rosja) - Lilija Małanczuk (Ukraina 10:0

o trzecie Miglena Seliszka (Bułgaria) - Evin Demirhan (Turcja) 13:2

Lisa Ersel (Niemcy) - Gloria Vilcarpoma (Peru) 10:0

waga 53 kg

o pierwsze Maria Prevolaraki (Grecja) - Roksana Zasina (Polska) 5:1

o trzecie Anżelika Wietoszkina (Rosja) - Nina Hemmer (Niemcy) 12:4

Zalima Sidakowa (Białoruś) - Zeynep Yetgil (Turcja) 3:0

waga 55 kg

o pierwsze Iryna Kuraczkina (Białoruś) - Annika Wendle (Niemcy) 9:0

o trzecie Katarzyna Krawczyk (Polska) - Mariana Dragutan (Mołdawia) 7:0

Olga Choroszawcewa (Rosja) - Pinki Pinki (Indie) 10:0

waga 57 kg

o pierwsze Anastasia Nichita (Mołdawia) - Anshu Anshu (Indie) 5:1

o trzecie Aliona Kolesnik (Ukraina) - Weronika Chumikowa (Rosja) 2:2, wygrana Ukrainki przy remisie

Mehlika Oztuerk (Turcja) - Arianna Carieri (Włochy) 5:0

waga 59 kg

o pierwsze Swietłana Lipatowa (Rosja) - Mariana Esanu (Mołdawia) 2:1

o trzecie Magdalena Głodek (Polska) - Sandra Paruszewski (Niemcy) 8:7

Kateryna Zelenych (Ukraina) - Elif Yanik (Turcja) 10:0

waga 62 kg

o pierwsze Aisuulu Tynebekowa (Kirgistan) - Anastasija Grigoriewa (Łotwa) 14:0

o trzecie Lubow Owczarowa (Rosja) - Kriszta Incze (Rumunia) 1:1, wygrana Rosjanki przy remisie

Ilona Prokopewniuk (Ukraina) - Luisa Niemesch (Niemcy) 3:1

waga 65 kg

o pierwsze Tetiana Riżko (Ukraina) - Irina Ringaci (Mołdawia) 14:4

o trzecie Elis Manołowa (Bułgaria) - Asil Demir (Turcja) 4:0

Mimi Christowa (Bułgaria) - Maria Kuzniecowa (Rosja) 6:6, wygrana Bułgarki przy remisie

waga 68 kg

o pierwsze Meerim Żumanazarowa (Kirgistan) - Adel Hanzlikova (Czechy) 8:2

o trzecie Chanum Welijewa (Rosja) - Sofija Georgijewa (Bułgaria) 13:2

Alina Machynia (Ukraina) - Hanna Sadczanka (Białoruś) 10:0

waga 72 kg

o pierwsze Juliana Wanewa (Bułgaria) - Buse Tosun (Turcja) 5:1

o trzecie Ałła Bielińska (Ukraina) - Jewgenia Zacharczenko (Rosja) 6:2

Zsuzsanna Molnar (Słowacja) - Luz Clara Vazquez (Argentyna) 2:2, wygrana Molnar przy remisie

waga 76 kg

o pierwsze Aline Rotter Focken (Niemcy) - Yasemin Adar (Turcja) 3:0

o trzecie Wasilisa Marzaliuk (Białoruś) - Erca Wiebe (Kanada) 3:1

Aiperi Medet Kyzy (Kirgistan) - Jekaterina Bukina (Rosja) 11:8

jej/ af/