Mateusz Murański był znany z licznych występów na galach freak fightowych. Podczas swojej przygody z MMA miał okazję prezentować się w klatce największych "freakowych" organizacji takich jak FAME MMA, High League, czy PRIME SHOW MMA.

Miał również wykształcenie aktorskie, a w ostatnim czasie wystąpił w nominowanej do Oscara produkcji Jerzego Skolimowskiego "IO ".

"W środę policja została powiadomiona o zgonie mężczyzny. Dane, o których pan mówi, się zgadzają. Zaniepokojony członek rodziny, który nie mógł się skontaktować z mężczyzną, znalazł zwłoki w mieszkaniu. Na miejscu były wykonywane czynności - informowała w środę w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.



Poznaliśmy wyniki sekcji zwłok Mateusza Murańskiego. Oto bezpośrednia przyczyna

Interia w piątek, kilka minut po południu, skontaktowała się z rzecznik Wawryniuk, która zakumunikowała pierwsze kluczowe informacje w tej sprawie.

- Jesteśmy już po sekcji zwłok. Biegły zaraz po sekcji wskazał, że bezpośrednią przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Natomiast na kolejne pytanie, co było przyczyną tej ostrej niewydolności, odpowiedzą niezbędne dalsze badania histopatologiczne i toksykologiczne. Tak więc, na tym etapie, mamy wstępne wskazanie, co było przyczyną śmierci. Dalsze prace wyjaśnią, co ją spowodowało - obszernie wyjaśniła Interii prokurator Wawryniuk.

Organy ściagania zostały zawiadomione przez ojca Mateusza - Jacka Murańskiego, zaniepokojonego faktem, że nie mógł dodzwonić się do syna, następnie próbując samemu dostać się do mieszkania, w którym ostatecznie znaleziono martwego 29-latka .

Śmierć Mateusza Murańskiego wstrząsnęła polskim show-biznesem

Wiadomość o śmierci 29-latka wywołała ogromne poruszenie w polskim show-biznesie oraz falę komenatrzy ze strony całego środowiska freak fightów i nie tylko.

" Gdy się dowiedziałem, gdy zostało to potwierdzone, to był dramat. Ja się popłakałem. Bardzo długo się przyjaźniliśmy, było za nami wiele pięknych chwil. My naprawdę byliśmy blisko, pomimo całej tej różnicy zdań, wszystkich rzeczy, które się wydarzyły " - powiedział rywal Murańskiego z jego debiutanckiej walki w klatce FAME MMA - Arkadiusz Tańcula.



Sama federacja opublikowała specjalne wideo, wraz z poruszającym opisem. " Wielu z Was kojarzy go z kontrowersji i mocnych potyczek słownych. My poznaliśmy jego prawdziwą twarz - wesołego chłopaka, z uśmiechem przyklejonym od ucha do ucha" - czytamy na profilu FAME MMA w mediach społecznościowych.

Do tragedii odniósł się również Marcin Najman, który już w marcu na gali High League, miał zmierzyć się w walce wieczoru z ojcem Mateusza .