Pierwsze takie wydarzenie w Warszawie! Niespodzianka dla kibiców

Walka Joe Hendry vs. Trent Seven miała stanowić jedną ze specjalnych atrakcji sobotniej gali, ale dopiero teraz świat wrestlingu obiegła informacja, że stawką będzie należący do tego pierwszego mistrzowski pas IMPACT Digital Media Championship! Z tego miejsca należą się serdeczne podziękowania dla przedstawicieli federacji IMPACT Wrestling, jednej z najlepszych i najbardziej szanowanych marek na świecie - to właśnie dzięki nim Prime Time Wrestling może kontynuować misję dostarczania coraz to większych emocji fanom naszej dyscypliny! W sobotę największa polska federacja pro wrestlingu po raz pierwszy obiera kierunek na stolicę. W warszawskiej Hali Bemowo fani otrzymają show, jakiego nigdy nie widzieli! Podniebne ewolucje, mrożąca krew w żyłach akcja, fabuła rodem z najlepszych filmów sensacyjnych i niesamowita, nieporównywalna z niczym innym atmosfera - tego należy się spodziewać po galach Kinguin PTW! Organizacja Prime Time Wrestling formalnie istnieje od nieco ponad roku, ale zdążyła już wykreować szereg interesujących postaci i wyprodukować serię niezapomnianych eventów, które cieszą się coraz większą popularnością nie tylko w Polsce. Zbliżająca się gala Kinguin PTW 3 - LEGENDS z udziałem międzynarodowych gwiazd wrestlingu będzie transmitowana na całym świecie przez DAZN oraz FITE TV. W Polsce będzie można ją obejrzeć na kanale YouTube i w WP Pilot. Już w piątek 25 listopada o 19:00 zapraszamy kibiców do Hali Bemowo na tradycyjną Ceremonię Podpisywania Kontraktów! Zawodnicy po raz ostatni staną twarzą w twarz i wymienią się "uprzejmościami" zanim spotkają się w ringu. Dodatkowo to właśnie tutaj dowiemy się, którzy dwaj członkowie PAKI wystąpią nazajutrz w otwierającej galę drużynowej walce z Pure Gold!

KARTA WALK KINGUIN PTW 3 - LEGENDS

Main Event - Samuray Del Sol vs. Matt Sydal



IMPACT Digital Media Championship - Joe Hendry vs. Trent Seven



No DQ Match - Axel Fox vs. Justin Joy



Last Man Standing Match - "Starboy" Nano Lopez vs. Sinister



Tag Team Match - PAKA (Disco Pablo, Boro & Taras) vs. Pure Gold (Gabriel Queen & Vic Golden)



Triple Threat Match - Xia Brookside vs. Diana Strong vs. Myla Grace



Pozostałe walki:



Marty Scurll vs. The Primate



Syriusz Dziedzic vs. "Top Gun" Samson



Dawid "Puncher" Seńko vs. Robert Star