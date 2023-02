Nowe wieści w sprawie sekcji zwłok Mateusza Murańskiego

Kiedy końcowa opinia ws. śmierci Mateusza Murańskiego? "Jest to kwestia dłuższego czasu"

Odpowiedź, jaką otrzymano po przeprowadzeniu sekcji zwłok przeprowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku, na razie dała wstępne wskazanie, co było przyczyną śmierci. Teraz dalsze prace wyjaśnią, co ją spowodowało, dlatego pobrane zostały próbki do badań histopatologicznych i toksykologicznych .