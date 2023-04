Norwegowie wstrząśnięci. "Eksplozja" w ich sporcie. "Jesteśmy w szoku"

Badanie przeprowadzono 5 marca podczas zawodów w Bułgarii. Grozi mu do czterech lat dyskwalifikacji .

Kristian Storsul Borgen na dopingu. "Jesteśmy w szoku"

" Jesteśmy w szoku. To nasz największy talent w sportach walki i wiązaliśmy z nim wielkie nadzieje na igrzyska olimpijskie w 2024 i 2028 roku" - powiedział prezes norweskiej federacji sportów walki Kim Eilertsen.

" Sytuacja jest przykra i wskazuje na nowy trend i można powiedzieć, że dzisiaj w Norwegii przeżywamy kokainową eksplozję we wszystkich dyscyplinach i na wszystkich szczeblach sportu" - powiedział szef agencji Anders Solheim dziennikowi "Verdens Gang".

Wyjaśnił, że agencja w latach 2003-2020 miała do czynienie z dziesięcioma przypadkami używania kokainy, lecz w przeciągu zaledwie roku, pomiędzy 2021-2022 było to już 13.

Jego zdaniem jednym z powodów jest zmiana generacji, dopływ dużych pieniędzy w sporcie i nowy styl życia wśród młodych sportowców. "Oni nie używają kokainy dla podwyższenia wyników, lecz dla rozrywki podczas imprez prywatnych. Jednak w dalszym ciągu jest to doping z karą do czterech lat dyskwalifikacji. Najbardziej wstrząsający jest łatwy dostęp do tego narkotyku" - powiedział Solheim".