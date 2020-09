​W środę w wieku 78 lat zmarł dawny mistrz Polski wszechwag w judo Wiesław Borowik. Swoje największe sukcesy odnosił na przełomie lat 60. i 70. - kiedy zdobywał złote medale w kategorii półciężkiej, ciężkiej i open.

Borowik był jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii AZS AWF Wrocław. W latach swojej kariery należał do ścisłej krajowej czołówki. We Wrocławiu uznawany był za jednego z członków pierwszego złotego pokolenia judoków stolicy Dolnego Śląska.

- Znałem Ksawerego, ale osobiście już z nim nie trenowałem, bo to było to pokolenie przede mną. Był ważną i bardzo cenioną postacią w klubie. Jego sukcesy wzbudzały duży podziw i szacunek. Z tego co mi mówiono, bazował na naturalnej sile i miał pod to przygotowane specjalne treningi. Prywatnie spokojny i życzliwy człowiek. Wielki żal, ale taka kolej rzeczy - powiedział były wybitny judoka Rafał Kubacki.

W mistrzostwach Polski w królewskiej kategorii open trzy razy zdobywał złoty medal. W sumie sięgnął siedem razy po złoty medal krajowych mistrzostw.