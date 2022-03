Egon Franke w "Kraju Kwitnącej Wiśni" przeszedł do historii rodzimego sportu jako pierwszy polski mistrz olimpijski w szermierce.

Egon Franke, gigant polskiego sportu, nie żyje

Na tych samych igrzyskach w 1964 roku, razem z drużyną, sięgnął jeszcze po srebrny medal. Jednak, co ciekawe, z uwagi na przebieg walki finałowej ze Związkiem Radzieckim, podczas której wydawało się, że Polacy wygraną mieli w garści, ten sukces został przyjęty z niedosytem.

Trzeci medal do pełnej kolekcji, tym razem brązowy, nieodżałowany sportowiec zdobył cztery lata później w Meksyku również w drużynowym florecie.

Reklama

Po tych igrzyskach stracił serce do sportu, gdyż w Ameryce Północnej nie dane było mu przystąpić do rywalizacji indywidualnej. Trudno mu było się z tym pogodzić, czemu trudno się dziwić, bo jako aktualny mistrz olimpijski nie dostał szansy na obronę tytułu.

Do końca 1972 roku startował w barwach Legii Warszawa, a już rok później wyjechał z żoną do Włoch, gdzie znaleźli drugi dom. Jednak miłością jego życia pozostały Gliwice, w których przyszedł na świat i regularnie przyjeżdżał do ojczyzny. Podczas ostatniej wizyty w ukochanych stronach, w maju ubiegłego roku, miałem przyjemność odbyć z panem Egonem długą rozmowę.

- Jest tutaj tyle miłych sercu historii... Nigdy nie zapomnę powrotu z olimpiady w Tokio. Gdy wysiadłem na dworcu z pociągu, to w zasadzie całe Gliwice przybyły i odbył się pochód, a ja z dworca głównego zostałem wyniesiony na ramionach. Coś niesamowitego - opowiadał ze wzruszeniem, jeszcze wtedy ciesząc się wyśmienitym zdrowiem.

Żoną Egona Franke była Elżbieta Cymerman-Franke, przed laty nasza czołowa florecistka.

Cześć Jego pamięci!