Najman nie wytrzymał. Słowa Bińkowskiego ostro go zdenerwowały

Mieszkający niegdyś za oceanem "Orzeł Biały" wypowiedział się na wiele tematów, jednym z nich była postać Marcina Najmana, do którego nie żywi sympatii. Zapytany o "El Testosterona" szybko chciał uciąć temat i przejść do kolejnego pytania. - Ja o takich nawet nie wspominam. Lepiej niech w ogóle nie podchodzi. Lepiej, żeby się chował za winklem. Ja już w moim życiu takim Najmankom wystarczająco liści wypłaciłem - powiedział w wywiadzie dla MMApl.

Binkowski zdenerwował Najmana

- On już na patencie leci. Robi z siebie klauna, ale o hajs zahacza, cały czas odklepując. Jeśli chodzi o stronę biznesową, to jest do przodu. Jeżeli by podszedł do mnie, odgryzłbym mu raczej nie ucho, ale nos - dodał z kolei w rozmowie z TVreklama.