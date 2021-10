MŚ w zapasach. Magomedmurad Gadżijew powalczy we wtorek o złoty medal

Inne sporty walki

Magomedmurad Gadżijew stanie we wtorek w Oslo do pojedynku o złoty medal zapaśniczych mistrzostw świata w kategorii 70 kg w stylu wolnym. Rywalem zawodnika AKS Piotrków Trybunalski będzie Ernazar Akmatalijew z Kirgistanu. Z kolei w poniedziałek, w wadze do 65 kg, walkę o brąz przegrał Krzysztof Bieńkowski.

