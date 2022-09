MŚ: Kapitalny sukces Polki, mamy pierwszy medal

Polka, która start w mistrzostwach rozpoczęła od zwycięstwa w 1/8 finału nad Francuzką Julie Sabatie, w ćwierćfinale nie miała żadnych szans w starciu z mistrzynią olimpijską z Tokio Japonką Yui Susaki i przegrała 0:10. Jednak jedna z głównych faworytek do złota pewnie awansowała do finału i "pociągnęła" naszą zawodniczkę do repasaży.

Na minutę przed końcem pojedynku to Nigeryjka została ukarana ostrzeżeniem za pasywność. I właśnie wtedy do ataku ruszyła Łukasiak, która nie dość, że nie pozwoliła rywalce na wykonanie żadnej akcji, to jeszcze sama wykonała rzut za dwa punkty, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 3:2. I nie oddała go już do końca, dokładając do dwóch brązowych medali mistrzostw Europy krążek tego samego koloru z mistrzostw świata!