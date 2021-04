ME w grapplingu. 14 medali Polaków na Torwarze

Czternaście medali - dwa złote, trzy srebrne i dziewięć brązowych - zdobyli reprezentanci Polski w zakończonych w Warszawie na Torwarze mistrzostwach Europy w grapplingu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Karolina Kowalkiewicz KSW będzie miało kolejną gwiazdę (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Tytuły najlepszych przypadły: Klaudii Mitko (Stowarzyszenie Grappling Kraków) w kategorii 71 oraz Piotrowi Frechowiczowi (Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Szczecin) w 92 kg - oboje walczyli w kategorii Gi.

Reklama

W pierwszych mistrzostwach Europy, których organizatorem była Polska startowało 247 zawodniczek i zawodników z Armenii, Białorusi, Grecji, Francji, Izraela, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Ukrainy i Włoch.

Grappling to dyscyplina sportu łącząca elementy judo i zapasów, umożliwiająca stosowanie technik kończących pojedynek, jak dźwignie, duszenie i trzymanie.

O medale sportowcy walczą w dwóch odmianach: No-Gi w szortach i koszulkach oraz Gi w kimonach.

Polscy grapplerzy w odmianie No-gi udowodnili, że należą do grona europejskich potęg. Drużyna biało-czerwonych z czterema medalami (srebrnym i trzema brązowymi), dwoma czwartymi lokatami oraz pięcioma piątymi miejscami zajęła trzecią pozycję w klasyfikacji drużynowej.

- Wiedziałam, że mogę fajnie powalczyć w kimonach. Miałam też cichą nadzieję powtórzenia sukces z roku ubiegłego, kiedy w Rzymie byłam najlepsza. Tu w Warszawie najgroźniejsze była Rosjanka, która wygrała mistrzostwa świata. Jest bardzo silna i walczy bardzo dobrze taktycznie mając bardzo silne dźwignie na nogi. Dzwoniłam już do taty Grzegorza, mamy Anity i brata Pawła do Mszany koło Wodzisławia Śląskiego, którzy czekali na pomyślne wieści z Torwaru - powiedziała PAP złota medalistka w wadze 71 kg.

Mistrzyni Europy jest studentką AWF w Poznaniu, trenuje grappling od sześciu lat. Wcześniej jej pasją było pływanie, bardziej rekreacyjne niż zawodowe.

-Ulubionym dystansem było 100 metrów stylem zmiennym - dodała 23-letnia Klaudia Mitko.

To nie jedyne jej sukcesy. W brazylijskiej odmianie grapplingu w turnieju w Abu Zabi była druga i trzecia oraz druga w otwartych mistrzostwach obu Ameryk w USA.

- W kategoria No-gi spodzieliśmy się troszeczkę lepszego startu. Może to kwesta stresu jako gospodarze. Każdy chce wystapić jak najlepiej. Mieliśmy utrudnione trenowanie ze względu na pandemie. W Gi poszło bardzo dobrze i zajęliśmy drugie miejsce klasyfikacji punktowej, w No-gi była trzecia lokata. Są więc powody do radości. Szykujemy się do czempionatu globu w Serbii (29-31 października) i tam będziemy chcieli potwierdzić przynależność do najlepszych - skomentował trener koordynator kadry narodowej w grapplingu Marcin Dudek.

Lokaty biało-czerwonych w ME 2021 - odmiana No-gi

srebrny medal: Kamil Wojciechowski (Slavia Ruda Śląska/kategoria 100 kg),

brązowe: Daniel Skibiński (Ankos Poznań/84kg), Karolina Pych (Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Szczecin/53 kg), Zofia Szawernowska (Flow Fighters Warszawa/64kg)

czwarte miejsce: Martyna Kapuścińska (Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Szczecin/58kg) Janina Czyczyn (Stowarzyszenie Grappling Kraków/90kg)

piąte: Wojciech Pająk (KS Pretorian Gorzów Wielkopolski/66 kg), Tomasz Nowakowski (Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Szczecin/77 kg), Krzysztof Kubit (Stowarzyszenie Grappling Kraków/84 kg), Karol Dzieniszewski (Linke Gold Team Szczecin/92kg)

Klasyfikacja drużynowa: 1. Rosja, 2. Ukraina, 3. Polska

Odmiana Gi

złote: Piotr Frechowicz (Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Warszawa/92 kg), Klaudia Mitko (Stowarzyszenie Grappling Kraków/71 kg)

srebrne: Andrzej Iwat (KS Złomiarz Team Gdańsk/130 kg), Magdalena Zaszczudłowicz (Stowarzyszenie Grappling Kraków/90 kg)

brązowe: Wojciech Pająk/KS Pretorian Gorzów Wielkopolski/66 kg), Jakub Najdek (Stowarzyszenie Grappling Kraków/77 kg), Maciej Kałuszewski (Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Szczecin/84 kg), Dominik Olszewski (Stowarzyszenie Grappling Kraków/100 kg), Michał Piwowarski (Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Szczecin/130 kg), Sandra Pniak (Akademia Top Team Wodzisław/l64 kg) piąte miejsce: Piotr Dudziński (BJJ Factory Gliwice/71 kg).

Klasyfikacja punktowa: 1. Rosja, 2. Polska, 3. Ukraina.

jej/ cegl/

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!