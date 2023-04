ME: jedna z naszych gwiazd powalczy o finał

ME w zapasach: Jowita Wrzesień przed szansą na finał, jej koleżanki powalczą o medale

Trzy nasze panie, które przegrały w ćwierćfinale, muszą teraz czekać na to, co zrobią rywalki. Jeśli te awansują do finałów, wówczas pociągną Polki do repesaży.