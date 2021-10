Maciej Korzym rozegrał 240 meczów w Ekstraklasie i strzelił 38 goli. Jest wychowankiem Sandecji Nowy Sącz, a występował także m.in. w Legii Warszawa, Odrze Wodzisław Śląski oraz Koronie Kielce.

Kariery jeszcze nie skończył. Nadal gra, choć już tylko amatorsko, w podsądeckich Barcicach. Tamtejsza Barciczanka występuje w klasie okręgowej.



Korzym postanowił też spróbować swoich sił w sportach walki. Zawsze słynął z nieustępliwości i twardego charakteru. Był ważnym ogniwem Korony trenowanej przez Leszka Ojrzyńskiego. O tamtej drużynie mówiło się "Banda Świrów".





Maciej Korzym wygrał debiutancką walkę w K1

W sobotę Korzym zadebiutował w K1. Na gali South Battle Fight Night walczył z Hubertem Schmidtem. W ringu pokazał to, z czego był znany na boisku, czyli ambicję i charakter. Momentami brakowało jeszcze umiejętności, ale jak przystało na piłkarza, wyprowadzał mocne kopnięcia. Po jednym z nich, w drugiej rundzie, na łydce Korzyma, pojawiła się krew. Dotrwał jednak do końca, a walka była bardzo wyrównana i toczyła się na pełnym dystansie.



Sędziowie mieli trudny orzech do zgryzienia. Nie byli jednomyśli, ale ostatecznie to właśnie Korzym zwyciężył, udanie rozpoczynając przygodę ze sportami walki.

MP