Koronawirus. ME w judo w Pradze przełożone na listopad

Z powodu pandemii koronawirusa drugi raz zmieniono datę mistrzostw Europy w judo w Pradze – poinformowała w poniedziałek europejska unia (EJU). Zawody mają się odbyć od 8 do 10 listopada. Nowe terminy będą miały międzynarodowe imprezy mistrzowskie w Polsce.

Pierwotnie ME seniorów miały się odbyć na początku maja, ale ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa przełożono je na drugą połowę czerwca. Teraz EJU podała, że odwołuje wszystkie turnieje, zgrupowania, seminaria itd. do końca lipca, dlatego kontynentalny czempionat został przeniesiony na listopad.

Nowy termin mają też ME kadetów w Rydze - od 28 listopada do 1 grudnia (wcześniej 2-5 czerwca). Natomiast wrześniowe ME juniorów w Luksemburgu zostały połączone z młodzieżowym czempionatem w chorwackim Porecu; zawody odbędą się w tym drugim miejscu od 11 do 15 listopada. Z kolei Luksemburczycy zachowali prawo do organizacji juniorskich mistrzostw w 2021 roku.

Mistrzostwa Europy drużyn mieszanych odbędą się 28 listopada w Bukareszcie. Natomiast klubowe ME (m.in. Liga Mistrzów) zostały anulowane.

Na razie nie ma ostatecznych dat międzynarodowych imprez w Polsce. Mistrzostwa Europy w judo kata w podwarszawskim Józefowie (6-7 czerwca) zostały odroczone na czas nieokreślony, a nowy termin zostanie ustalony w porozumieniu ze światową federacją IJF, w zależności od tego, czy i kiedy odbędą się mistrzostwa świata w judo kata (1-2 września) i MŚ weteranów w judo (3-6 września) - oba turnieje w Krakowie.

EJU zaznaczyła także, że część zawodów rangi Otwartych Pucharów Europy kadetów, juniorów i seniorów spróbuje umieścić we wrześniowym i październikowym kalendarzu. W maju miał się odbyć PE kadetów w Bielsku-Białej, zaś w czerwcu PE juniorów w Poznaniu.