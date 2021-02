27 lutego w Krakowie startuje liga “Battle of Warriors”. Celem imprezy jest propagowanie kickboxingu i zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Organizator cyklu Rafał Szopa z Szopa Fight Team zapowiada organizację sześciu gal w roku. Pierwsza odbędzie się już w sobotę w hali Korony Kraków przy ul. Kalwaryjskiej.

Każda gala zapowiada się bardzo emocjonująco. Poziom będzie zróżnicowany, ale też wyrównany, bo zawodnicy zostaną podzieleni na trzy klasy: A, B i C. Wpływ na przynależność do danej klasy będzie miało doświadczenie.

Do ligi “Batlle of Warrior" może zgłosić się każdy trenujący kickboxing. Na gali wystąpią bowiem juniorzy młodsi, starsi oraz seniorzy. Po porannym ważeniu każdy zawodnik zostanie przypisany do kategorii wagowej, w której będzie rywalizował.

Pod koniec roku odbędzie się szósta, finałowa gala. Wystąpią na niej najlepsi zawodnicy ligi. Odbędą się też walki zawodowe, których zwieńczeniem będzie walka o zawodowe mistrzostwo Polski w K1.

- Imprezę patronatem objął Polski Związek Kickboxingu. Będzie to też świetna forma promocji dyscypliny, bo w 2023 roku w Krakowie odbędą się Igrzyska Europejskie, na których kickboxing będzie dyscypliną olimpijską - zdradza Interii Rafał Szopa.

Organizator ligi podkreśla też, że hasłem, które ma przyświecać rywalizacji będzie “Kickboxing w walce z nałogami". Cykl ma bowiem na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Impreza ma bowiem na celu odciągnięcie młodych ludzi od różnego rodzaju używek poprzez rywalizację sportową.

