Będzie to druga edycja gali spod szyldu KFN po premierowej odsłonie, która w czerwcu odbyła się w Legnicy. Kibice kickboksingu będa mieli okazji obejrzeć walki w formule uderzanej na najwyższym poziomie. W wojnie polsko-polskiej rękawice skrzyżują Dawid Siek z Damianem Piskorzem. Utytułowany Michał Królik podejmie z kolei Macieja Zembika. Ten pojedynek zapowiada się niezwykle ciekawie, gdyż obaj zawodnicy słyną ze swojej nieustępliwości, agresji i woli walki.

Karta walk KFN 2

70 kg: Artem Voskoboynikov (Białoruś/Best Gym Grodno) vs. Robert Rajewski (Polska/Rajewski Team Płock)

75 kg: Dawid Siek (Sporty Walki Piła) vs. Damian Piskorz (Hunter Gym Bydgoszcz)

65 kg: Maciej Zembik (ŻKSW) vs. Michał Królik (Paco Team)

65 kg: Michał Krupa (Fight Gym Lublin) vs. Dominik Matusz (Oświęcimski Klub Karate)

75 kg: Bartosz Guz (Fight Gym Lublin) vs. Mateusz Slota (Oświęcimski Klub Karate)

71 kg: Kamil Kotkiewicz (Fight Gym Lublin) vs. Krzysztof Górski (Polkon Fight Legnica)



Polska vs Białoruś

81 kg: Dominik Kaleta (Soma Gym Kielce) vs Denis Rayko (Best Gym Grodno)

57 kg: Dominika Filec (Absortio Gym Leszczyny) vs Darya Cedik (Best Gym Grodno)

Pro-Am

86 kg: Michał Wodecki (Fight Gym Lublin) vs Adrian Rzatkowski (Alpha Fight Club Suwałki)