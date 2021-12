Jimmy Rave nie żyje. O śmierci 39-latka poinformował jego agent, Bill Behrens. Razem z córką wrestlera wydali oświadczenie, w którym przypomnieli sportowe osiągnięcia mężczyzny i napisali o jego wieloletnim uzależnieniu od narkotyków. To właśnie to mocno go wyniszczyło. Doszły inne kłopoty zdrowotne i sprawy zaszły tak daleko, że Rave musiał przejść amputację najpierw ręki, a później obu nóg.

Zawsze byłam i będę największą fanką Jimmy'ego Rave'a. Straciłam miłość mojego życia, najlepszego przyjaciela, mojego mentora, moje wszystko. Z całych sił starałam się, żeby zawsze wiedział, że jest kochany. (...) Nigdy nikogo nie kochałam tak, jak kochałam Jamesa. Jest kimś, kogo zawsze podziwiałam. Kimś, kim i ja chciałam być. Miał ogromne serce. (...) Dawał z siebie wszystko w każdej walce. Widziałam, jak walczył przez 30 minut, a potem wskakiwał do samochodu i jechał na kolejny występ, aby walczyć przez 30-45 minutowy tej samej nocy. (...) Geniusz w zapasach. Moje serce rozpadło się na kawałki. Cieszę się każdą chwilą, jaką spędziliśmy razem. Nawet te, kiedy nawet nie mieliśmy co jeść. (...) Kochał zapasy, uwielbiał pomagać ludziom. I jestem zaszczycona, mogąc powiedzieć, że mnie kochał - napisała. Podczas zmagań z poważnymi problemami Jimmy mógł liczyć na wsparcie bliskich: byłej żony Felicii, córki Kailah, syna Jamesa juniora oraz swoich rodziców. Pod koniec życia mieszkał w Filadelfii razem ze swoją partnerką, także zajmującą się wrestlingiem, Gabby Gilbert. Kobieta opublikowała na Instagramie wpis pożegnalny.





Jimmy Rave błagał o pomoc finansową. Miał spory dług

Dramat emerytowanego zawodowego wrestlera, Jamesa Guffey'a, bardziej znanego pod swoim ringowym pseudonimem Jimmy Rave, rozpoczął się w zeszłym roku. Najpierw miał kłopoty z poruszaniem się. Skontaktował się z lekarzem, który zalecił przeprowadzenie szeregu badań. Wówczas wykryto, że sportowiec jest zarażony gronkowcem złocistym i właśnie to jest powodem jego zdrowotnych dolegliwości. Musiał przejść amputację ręki i obu nóg.



Najwyraźniej nadszedł czas, abym wszystko wyjaśnił. W czerwcu ubiegłego roku zacząłem mieć problemy i poszedłem do mojego chirurga. On ustalił, że mam MRSA [to gronkowiec złocisty oporny na metycylinę - przyp. red.] w obu nogach i trzeba je natychmiast amputować. Promotorzy i moi znajomi mogą potwierdzić, jak wielkie miałem z tym problemy - wyjaśniał w mediach społecznościowych.

Do kłopotów, jak już po śmierci wyznali bliscy, przyczyniło się uzależnienie Jimmy'ego od narkotyków. Sam sportowiec, za swojego życia, apelował o pomoc . Tłumaczył, że musi zapłacić za leczenie, a nie ma pieniędzy. Jego dług wyniósł 100 tysięcy dolarów.



Nie ustawał w błaganiach o wsparcie. Nawet na kilka dni przed śmiercią opublikował wpis, w którym prosił o datki. Podał dane do wpłat i zapewnił, że docenia każdego przekazanego dolara.

