Szwedzka zapaśniczka Jenny Fransson, brązowa medalistka olimpijska z Rio de Janeiro w kategorii do 69 kg, została zdyskwalifikowana na cztery lata za stosowanie dopingu. W jej organizmie wykryto metylotestosteron.

Jak poinformował dziennik "Dagens Nyheter", 32-letnia zawodniczka zamierza odwołać się od decyzji szwedzkich władz antydopingowych, powołując się na błędy proceduralne podczas badań.

Fransson ma w dorobku także tytuł mistrzyni świata w 2012 oraz mistrzyni Europy w 2018 roku - oba w kategorii do 72 kg.

