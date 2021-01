Iran wykonał wyrok śmierci przez powieszenie na zapaśniku Mehdim Ali Hosseinim. Wcześniej sportowca uznano winnym zabójstwa. Nie pomogło wstawiennictwo innych zapaśników, w tym mistrza olimpijskiego Hamida Surijana.

Do zatrzymania i aresztowania Mehdiego Ali Hosseiniego doszło w 2015 roku. Został oskarżony o udział w bójce z efektem śmiertelnym. Irańczyk wcześniej krytykował obecne władze. Sugerowano że dowody nie były wystarczające, by wskazać go jako bezpośredniego winnego śmierci.

Doszło do procesu, w którym Mehdi Ali Hosseinie, biorący udział w zawodach zapaśniczych na szczeblu regionalnym, został uznany za winnego i skazany na karę śmierci. Jedynym ratunkiem był dla niego, według irańskiego prawa, akt łaski ze strony rodziny zabitego. Do tego jednak nie doszło.

Nie pomogło wstawiennictwo innych sportowców, w tym Hamida Surijan, mistrza olimpijskiego z Londynu. We wrześniu 2020 roku dokonano egzekucji na innym zapaśniku Navidzie Afkarim, który według władz brał udział w nielegalnych protestach i także miał dopuścić się w trakcie nich zabójstwa.

MR