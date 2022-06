Gromda 9. Bartłomiej „Balboa” Domalik międzynarodowym mistrzem!

Walka wieczoru zapowiadana była jako walka o pas, ale nie wchodziła w poczet normalnych pojedynków wywodzących się z turniejowej tradycji Gromdy. Starcie zapowiadane było, jako pojedynek o "tytuł największego twardziela".

Bartłomiej Domalik z mistrzowskim pasem Gromda. Łukasz Parobiec wygrał wielki finał turnieju

Przeciwnik, jakiego "załatwiono" Balbole" był z wysokiej półki. "The Hand" to były fighter z UFC, a także mistrz świata w walce na gołe pięści. Nie wytrzymał on jednak uderzenia na oko w drugiej rundzie, po której nic już nie widział i nie chciał kontynuować bójki.

Babilon MMA 29. Łukasz Siwiec - Alessandro Botti. Skrót walki.

W innym ważnym starciu, wielkiego finału turnieju Gromdy, zwyciężył Łukasz "Goat" Parobiec. Rozpoczął on bitwę na pięści z Mariuszem "Mario" Kruczkiem od przyjęcia potężnego ciosu na nos, ale przetrwał kryzys i wygrał dwie rundy później przez nokaut.

