Głównymi atrakcjami wieczoru, miały być walki turniejowe siódmej edycji GROMDY, ale nie tylko. Zaplanowano także dodatkowe pojedynki z udziałem poprzednich uczestników, którzy wyróżniali się i chcieli podjąć tylko "przysłowiowe" rękawice.

Najważniejszym wydarzeniem było starcie zwycięzców 5. i 6. edycji GROMDA. Naprzeciwko siebie w walce wieczoru stanęli Bartłomiej "Balboa" Domalik i Dawid "Maximus" Żółtaszek. Zwycięzca, czyli "Balboa", zakwalifikował się do półfinału mistrzowskiego turnieju i zarobił sto tysięcy złotych.

Gromda 7. Drabinka turniejowa:

Piotr "Łapa" Łapuć - Artur "Gołąb" Gołębiewski

Reklama

Daniel "Hunter" Więcławski - Piotr "Bzik" Dembiński

Krystian "Krycha" Cieślik - Adam "Psycho" Lazar

Bartłomiej "Chrupas" Chrubczyński - Mateusz "Kowal" Kowalski

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. UFC 268. Kamaru Usman - Colby Covington. Skrót walki. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Faworytem ekspertów i kibiców był "Hunter", który potwierdził renomę szybko odprawiając "Bzika". Szybko swoją walkę zakończyli też "Łapa", brutalnie nokautując "Gołębia". Za to "Krycha" i "Psycho" spędzili ze sobą w ringu aż pięć rund - czterokrotnie na deskach leżał ten pierwszy i to Adam Lazar mógł dalej brać udział w zmaganiach. Walkę pomiędzy "Chrupasem" i "Kowalem" zakończyła kontuzja tego drugiego.

Gromda 7. Półfinały:

Daniel "Hunter" Więcławski - Bartłomiej "Chrupas" Chrubczyński

Adam "Psycho" Lazar - Piotr "Łapa" Łapuć

W obu półfinałowych starciach doszło do sporych kontrowersji. Walkę pomiędzy Adamem Lazarem i Piotrem Łapuciem zakończył rzut ręcznikiem z narożnika tego pierwszego. Zawodnik nie dostrzegł poddania przez jego sztab i miał pretensję do sędziego. W pojedynku Daniela Więcławskiego z Bartłomiejem Chrubczyńskim doszło do ciosu zadanego już na klęczącym rywalu, tym który wygrał w ten sposób, był Hunter.



Gromda 7. Walki dodatkowe:

Grzegorz "Małpa" Czerny - Damian "Góral" Górski



Piotr "Capo" Półchłopek - Krzysztof "Żołnierz" Ryta



W efektowny sposób, niczym taran, "Małpa" rozprawił się z "Góralem". Boks na pięści z domieszką zapasów dał zwycięstwo wcześniej nietestowanemu wojownikowi. Kilka ciosów na szczękę wyłapał w drugim pokazowym pojedynku "Capo" i za każdym razem odpowiadał, finalnie miażdżąc rywala.





Gromda 7. Finał

Lekarz nie dopuścił "Łapy" do finału z powodu ogromnego krwiaka na głowie. W finale siódmej edycji zastępował go Mariusz "Mario" Kruczek i dał dobrą zmianę - na tyle że został triumfatorem całego turnieju zupełnie nieoczekiwanie. Walczył uważnie i sięgnął szczęki rywala dwukrotnie, a sędzia przerwał ten bój.



MR