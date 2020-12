Gala GROMDA 3 rozpoczęła się od czterech walk turniejowych. Trzy z nich kończyły się efektownie przed czasem. Do półfinałów awansowali: Wasyl Hałycz, Karol "Ziółek" Żołowski i Denis "Bad Boy" Załęcki. Swoją walkę wygrał też Paweł "Hose" Strykowski, ale złamał rękę i nie będzie mógł wystąpić w półfinale.

Na gali GROMDA 3 rozpoczął się drugi turniej walk na gołe pięści. Walczono na dystansie czterech rund po dwie minuty. Areną był ring o wymiarach 4x4 metry. Odbyły się cztery walki ćwierćfinałowe



W pierwszym pojedynku Wasyl Hałycz szybko uporał się z Dawidem Stolarskim. Walka trwała niewiele ponad minutę. Polak dwa razy leżał na deskach. Po drugim nokdaunie zdołał wstać i chciał walczyć dalej, ale sędzia zakończył walkę.



Drugi bój był bardziej wyrównany, choć też Paweł Strykowski już w pierwszej rundzie znalazł się na deskach. Chciał zaatakować, ale nadział się na kontrę rywala i sędzia rozpoczął liczenie.



"Hose" zdołał wstać i dotrwać do końca pierwszego starcia. W kolejnych też nie dał się znokautować. Pojedynek się wyrównał i o wyniku musiała zdecydować dodatkowa piąta runda. W niej więcej świeżości zachował Strykowski. Po ambitnej walce Mateusz Kopeć przywitał się z deskami ringu, a chwilę później jego trener rzucił ręcznik i "Hose" został zwycięzcą.



Strykowski jednak nie wystąpi w półfinale. Złamał rękę i organizatorzy musieli znaleźć zastępstwo wśród zawodników, którzy przegrali swoje ćwierćfinały. Na razie jeszcze nie wiadomo, kto go zastąpi



Trzecia walka zakończyła się równie szybko, jak pierwsza. Z tą różnicą, że Karol Żołowski do zwycięstwa potrzebował trzech nokdaunów.



Od pierwszego gongu zasypał rywala gradem ciosów. Jeszcze przed upływem minuty Daniel Nowicki dwa razy znalazł się na deskach. Wydawało się jednak, że przetrwa pierwszą rundę, ale w końcówce trzeci raz padł na ring i sędzia zakończył pojedynek.



W ostatniej walce turniejowej na gali GROMDA 3 Denis Załęcki nie spędził w ringu nawet minuty. Tylko tyle czasu potrzebował, żeby poradzić sobie z Kacprem Olszewskim.



"Raiden" leżał na deskach już po 15 sekundach. Wstał, podjął walkę, poszedł na wymianę i za chwilę zaliczył drugi nokdaun. Mocno krwawił z nosa. Miał też rozcięty łuk brwiowy. Sędzia wyliczył go do 10 i orzekł zwycięstwo "Bad Boya".



Załęcki cały czas czeka na półfinałowego rywala. Miał bowiem zmierzyć się ze Strykowskim, ale doznał on kontuzji.



Wyniki walk ćwierćfinałowych II turnieju GROMDA:

Denis “Bad Boy" Załęcki pokonał Kacpra “Raidena" Olszewskiego przez KO, Runda 1



Karol “Ziółek" Żołowski pokonał Daniela “Kasteta" Nowickiego przez TKO, Runda 1



Paweł “Hose" Strykowski pokonał Mateusza “Niedźwiedzia" Kopcia przez poddanie rywala, Runda 5



Wasyl Hałycz pokonał Dawida “Stolarę" Stolarskiego przez TKO, Runda 1



Pary półfinałowe II turnieju GROMDA:

Wasyl Hałycz vs. Karol “Ziółek" Żołowski



TBA vs. Denis “Bad Boy" Załęcki

