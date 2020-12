W walce wieczoru gali GROMDA 3 Mateusz "Don Diego" Kubiszyn w trzeciej rundzie znokautował Krystiana "Tysona" Kuźmę i został zwycięzcą pierwszego turnieju walk na gołe pięści. W nagrodę zdobył 100 tysięcy złotych.

Pierwszym zwycięzcą turnieju GROMDY został Mateusz Kubiszyn. Nie był faworytem, bo mierzył się z Krystianem Kuźmą, który we wcześniejszych walkach szybko pokonywał rywali.



"Don Diego" jednak zwyciężył. Zawdzięcza to głównie doświadczeniu. Stoczył wiele walk w K1 i boksie.



Pojedynek zaczął się dynamicznie. "Tyson" szukał nokautu. W pierwszej rundzie Kubiszyn znalazł się na deskach, ale przetrwał kryzys i z każdą minutą tracił przewagę.



Kuźma był wyraźnie cięższy. Waga odbiła się na jego kondycji. Szybko tracił siły. Był zawzięty, ambitny, ale brakowało mu precyzji i mocy w zadawaniu ciosów. W drugim starciu padł na ring, ale nie był to upadek po ciosie.



W trzeciej rundzie "Tyson" znowu zapoznał się z deskami. Sędzia ponownie go nie liczył. Kubiszyn nie musiał wyprowadzać ciosu, aby jego przeciwnik upadł. Zdołał wstać, ale nie miał nawet siły, żeby trzymać gardę. "Don Diego" to wykorzystał i znokautował rywala.



Kubiszyn został zwycięzcą pierwszego turnieju GROMDY. Zdobył główną nagrodę, którą było 100 tys. zł.



