W piątek o godzinie 20 rozpocznie się trzecia edycja turnieju Gromda. Wydarzeniem wieczoru ma być pojedynek Krystiana "Tysona" Kuźmy z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem.

Aż 100 tysięcy złotych - tyle wynosi nagroda dla zwycięzcy finałowej walki pomiędzy Krystianem "Tysonem" Kuźmą a Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem. To właśnie pojedynek między nimi jest awizowany jako główna atrakcja wieczoru.

Pozostali uczestnicy też powalczą o niemałe pieniądze. Znany jest już pełen skład zawodników, którzy wezmą udział w trzeciej edycji turnieju GROMDA. Są to: Denis "Bad boy" Załęcki, Vasyl "Vasyl" Halych, Dawid "Stolara" Stolarski, Paweł "Hose" Strykowski, Daniel "Kastet" Nowicki, Kacper "Raiden" Olszewski, Karol "Ziółek" Żołowski, Mateusz "Niedźwiedź" Kopeć, Rafał "Łazar" Łazarz oraz Tomasz "Zadyma" Gromadzki.

W jakiej formule będą walczyć uczestnicy GROMDA 3? Zawodnicy będą bić się na gołe pięści - bez użycia rękawic. Ring będzie miał wymiary jedynie 4 x 4 m, a więc będzie znacznie mniejszy od klasycznego ringu bokserskiego.



Pojedynki będą się toczyć na dystansie czterech dwuminutowych rund. Jeżeli do tego czasu nie zostanie wyłoniony zwycięzca - "dogrywka" bez żadnej przerwy będzie toczyć się do nokautu lub poddania walki.



Transmisja z gali dostępna będzie jedynie w systemie Pay-Per-View. Jej koszt to 19,99 zł.

