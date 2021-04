​Grand Slam w judo. Kaleta i Kowalczyk na podium w Antalyi

Aleksandra Kaleta (kat. 52 kg) oraz Julia Kowalczyk (57 kg) zajęły w tureckiej Antalyi trzecie miejsca w turnieju Grand Slam w judo. Blisko podium była Agata Perenc (52 kg), ale ostatecznie musiała zadowolić się piątą pozycją.

Reklama

Kaleta w drodze do półfinału wyeliminowała Włoszkę Kenyę Pernę, Turczynkę Irem Korkmaz oraz Gili Cohen z Izraela. Później lepsza od Polki okazała się Hiszpanka Estrella Lopez Sheriff, za to w repasażu Polka poradziła sobie z Turczynką Zelihą Cinci.

Reklama

Perenc była rozstawiona i w 1. rundzie rywalizacji miała wolny los, później pokonała Peruwiankę Brillith Gamarrę Carbajal i Włoszkę Martinę Castagnolę. Kolejne rywalki okazały się jednak dla niej za silne: najpierw przegrała z późniejszą triumfatorką turnieju Dijorą Keldijorową z Uzbekistanu, a w repasażu także z Cohen.

W kategorii 57 kg Kowalczyk, która również była rozstawiona i miała w 1. rundzie wolny los, wyeliminowała Amerykankę Leilani Akiyamę i Tunezyjkę Ghofran Khelifi, ale w półfinale lepsza od niej okazała się Kanadyjka Christa Deguchi. W repasażu Polka pokonała Rumunkę Loredanę Ohai.

W tej samej kategorii nie powiodło się Arlecie Podolak, która zdołała pokonać jedynie Amerykankę Mariah Holguin, ale później musiała uznać wyższość Chinki Lu Tongjuan i odpadła z turnieju.

Zawody w Turcji, które potrwają do soboty, to ostatni międzynarodowy sprawdzian kadrowiczów przed mistrzostwami Europy 16-18 kwietnia w Lizbonie. Obydwa turnieje zaliczane są do kwalifikacji olimpijskich.

W pierwszej połowie czerwca zaplanowane są mistrzostwa świata w Budapeszcie.