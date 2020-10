Za nami oficjalna ceremonia ważenia przed galą Genesis. W walce wieczoru na gołe pięści zmierzą się Marcin Różalski i Josh Barnett. Amerykanin wniósł na wagę ponad 10 kilogramów więcej od "Różala". Zobacz wyniki ważenia.

Wszyscy zawodnicy zmieścili się w limitach wagowych. Różalski ważył 105,2 kg, z kolei Barnett wniósł na wagę 115,6 kg. Pojedynek został zakontraktowany w limicie kategorii ciężkiej.

Wyniki ważenia przed galą Genesis:

Walka wieczoru:

120 kg: Marcin Różalski (105,2) vs. Josh Barnett (115,6)

Karta główna:

65 kg: Bartosz Batra (65,1) vs. Michał Królik (65,2)

80 kg: Vaso Bakocevic (79,8) vs. Dariusz Rutkiewicz (78)

73 kg: Gracjan Szadziński (73,5) vs. Jan Siroky (73)

57 kg: Aleksandra Rola (56,9) vs. Monika Porażyńska (56,6)

120 kg: Rafał Kijańczuk (102,1) vs. Marcin Wasilewski (99,4)

72 kg: Damian Szmigielski (71,7) vs. Denis Makowski (72,1)

mtu