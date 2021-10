Gala Punchdown 5 to wydarzenie polegające na policzkowaniu się przeciwników. Walczak w swoim drugim pojedynku w walce "na liście" zmierzył się z mistrzem w tej dziedzinie - Dawidem "Zalesiem" Zalewskim.

Przeciwnik znokautował "Walusia", który po uderzeniu stracił przytomność. Jak się okazało, potrzebna była pomoc medyczna. "Waluś" trafił do szpitala w stanie krytycznym i według ostatnich informacji wciąż walczy o życie.



Po feralnym incydencie pojawiły się oskarżenia, jakoby federacja nieodpowiednio zadbała o zaplecze medyczne imprezy. Jej włodarze postanowili zareagować i uciąć temat, publikując oficjalne oświadczenie.



Artur "Waluś" Walczak walczy o życie. Federacja Punchdown wydała oświadczenie

Czytamy w nim, że "organizator powierzył zabezpieczenie medyczne wydarzenia profesjonalnemu podmiotowi specjalizującemu się w działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego".

Na miejscu wydarzenia znajdował się zespół składający się trzech ratowników medycznych, jednego ratownika pierwszej pomocy oraz karetki.



"Wbrew nieprawdziwym informacjom powielanym przez osoby trzecie, a w konsekwencji również przez media, na miejscu wydarzenia był zapewniony przez organizatora zespół ratowników medycznych oraz transport medyczny" - zaznacza federacja.



Dalej czytamy, że wobec zagrożenia życia Walczaka, zespół czuwający podczas wydarzenia podjął decyzję o wezwaniu pogotowia i przygotowaniu zawodnika transportu, a następnie pozostał na imprezie, by dbać o zdrowie jej pozostałych uczestników.



"Karetka będąca własnością prywatnej firmy medycznej nie służy do przewożenia osób z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia do szpitala. Funkcję tę sprawuje tylko i wyłącznie państwowe pogotowie, które nie świadczy usług wynajmu personelu na prywatne wydarzenia" - czytamy dalej.



Dodatkowo federacja poinformowała, iż nie będzie upubliczniać wiadomości dotyczących przebiegu akcji ratunkowej i stanu zdrowia, w jakim Walczak znajdował się przed zabraniem go przez państwowy zespół ratownictwa medycznego.



