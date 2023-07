Kontrowersyjny aktywista Jaś Kapela stanął do trzeciej swojej walki MMA. W swoim debiucie pokonał Ziemowita Kossakowskiego przed czasem, a następnie uległ popularnemu artyście disco polo Konradowi Skolimowskiemu. Teraz czekało go kolejne wyzwanie w postaci Michała "Bagiety" Gorzelańczyka.

Prime Show MMA 5. Kapela i "Bagieta" nie unikali wymiany ciosów

Kapela i "Bagieta" chwilę po rozpoczęciu pojedynku ruszyli na siebie i sprowadzili walkę do parteru. Początkowo lepiej radził sobie Kapela, ale jego rywal próbował odpowiadać ciosami na głowę oraz starał się założyć dźwignię na łokieć , z sekundy na sekundę mocniej akcentować swoją przewagę. Kontrowersyjny aktywista przetrwał jednak do końca rundy , którą zdecydowanie wygrał Gorzelańcyk.

Druga runda miała nieco inny przebieg. Nie brakowało prób klinczu z obu stron oraz kopnięć, które jednak nie przynosiły wiele szkód rywalowi. Z lepszej strony pokazywał się "Bagieta", któremu nie pozostało nic innego, jak w trzeciej odsłonie pojedynku "postawić kropkę nad i". Do tej jednak nie doszło, bo Kapela dość nieoczekiwanie nie wyszedł do walki, przez co to Gorzelańczyk triumfował.