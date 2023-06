Był na szczycie, świat stał przed nim otworem. Zaskoczył swoją decyzją

Na razie jednak Waldemar Legień nie ma zbyt wiele czasu na przeprowadzki. Jest zagoniony. Na rozmowę umawialiśmy się wiele razy, ale w końcu się udało.

W tym roku polski judoka skończy 60 lat. Połowę swojego życia spędził na obczyźnie. Wygląda też na to, że we Francji jest o wiele bardziej doceniany niż w Polsce.



Polski mistrz gani środowisko i wskazuje przyczyny problemów dyscypliny

Tomasz Kalemba, Interia Sport: W tym roku minie 30 lat, odkąd wyjechał pan do Francji. Zamierza pan jeszcze wrócić do kraju?

Waldemar Legień: - Jeszcze nie wiem. Może tak, może nie. W tym momencie to jest tak 50 na 50. Rozmawiam cały czas z moim szefostwem na ten temat.

Cały czas pracuje pan tam w klubie?

- Tak. Pracuję z młodzieżą, która ma szansę występu w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.



Od wielu lat mieszka pan we Francji, a za rok igrzyska olimpijskie ugości Paryż. Nie zgłaszał się nikt z Polski do pana, by może w czymś pomóc we Francji?

- Zgłaszają się i chcą, żeby załatwił bilety na igrzyska, a przecież jest do tego specjalny system. Są losowania.



Nie bez przyczyny pytałem pana o powrót do Polski, bo ostatnie mistrzostwa świata pokazały, że z naszym judo jest bardzo źle. Przydałby się w kraju ktoś taki, jak pan.

- Tak naprawdę z polskim judo jest słabo już od dawna. Nie ma się co czarować. U mężczyzn jest fatalnie. W ostatnich latach wybiła się nieco kobieca grupa, ale teraz znowu nie wygląda to dobrze. W ubiegłym roku po medal mistrzostw Europy sięgnął Piotr Kuczera. Zrobił dobrą robotę, bo wygrał z dwoma mistrzami olimpijskimi, ale teraz jest kontuzjowany. Może mu być trudno zakwalifikować się na igrzyska.



Skąd te problemy w polskim judo?

- To jest kwestia przede wszystkim środowiska. Nie dążymy do rozwoju tego sportu, jako całości. Polski Związek Judo nie buduje polskiego judo, tylko buduje judo w niektórych klubach i to coraz bardziej się zawęża. Siła związku to jest siła polskich klubów, a te niestety na dzisiaj są bardzo słabe. Trochę wyników pojawiło się w kadetach i juniorach. Może coś z tego się urodzi.



Ze zdrowiem u pana wszystko w porządku, bo przecież jakiś czas przeszedł pan zawał?

- Na szczęście tak. Przeszedłem rehabilitację i są tego efekty. Znowu działam na pełnym obrotach, choć już nigdy nie będę w takiej formie, jak przed zawałem. Poza tym lata też lecą.

Złota obietnica. "Nie mogłem się z tego wycofać"

Jest pan legendą polskiego sportu. W 1988 roku w Seulu został pan pierwszym polskim mistrzem olimpijskim w judo. Jechał pan tam jednak po presją, bo złożył obietnicę.

- To prawda. Po mistrzostwach świata w Essen w 1987 roku, w których wywalczyłem brązowy medal, powiedziałem, że stać mnie na zdobycie złotego medalu igrzysk. Nie mogłem się z tego wycofać. Tak się jednak złożyło, że go zdobyłem, choć to był trudny turniej.

W pierwszym pojedynku pokonał pan Egipcjanina Walida Mohammeda Husseina. W kolejnym rzucił na plecy Argentyńczyka Gastona Garcię. Następnie pokonał Kanadyjczyka Kevina Doherty'ego. Półfinałowy bój z Baszirem Warajewem z ZSRR to była jednak loteria. Nie zdobyliście żadnych punktów i to decyzją sędziów awansował pan do finału.



- To było wyczerpujące starcie. Pamiętam z niego tylko kilkadziesiąt ostatnich sekund walki. Zresztą w pierwszej chwili nawet nie dotarła do mnie decyzja sędziów.

W finale pana rywalem był mistrz olimpijski z Los Angeles Niemiec Frank Wieneke.



- Po akcji w parterze Niemiec zmęczył się trochę moją doskonałą obroną przed dźwigniami. Osłabła jego czujność. Gdy wstałem, czułem, że wstąpiły we mnie jakieś straszne siły. Po moim rzucie wysoko wyleciał w górę i wygrałem przez ippon.

Niebawem minie 35 lat od tego sukcesu. Co dostał pan wówczas za złoto?

- Ale ten czas leci! Dostałem wówczas talon na samochód i zegarek Tissota, ale potem ktoś mi go ukradł.

Wiadomość, która mogła mieć przykre konsekwencje

Po wielkim triumfie w Seulu zdobywał pan kolejne medale w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Mimo że przed kolejnymi igrzyskami w Barcelonie przeszedł pan do wyższej wagi, to znowu zapowiadał pan walkę o złoto.

- Byłem w końcu mistrzem olimpijskim. Nie jechałem tylko po to, by zaliczyć start, ale po to, by wygrać. Inaczej nie wypadało, choć było to bardzo trudne zadanie. W Barcelonie przystąpiłem do rywalizacji trzeciego dnia zmagań w judo, bo program zaczynał się od ciężkiej wagi. W poprzednich dniach było wiele sensacji. Faworyci przegrywali w początkowej fazie turnieju.



Zaczął pan ten turniej imponująco, bo na pokonanie dwóch kolejnych rywali potrzebował pan w sumie 16 sekund! Kolejne starcia nie były już takie łatwe.

- Dwie pierwsze walki szybko poszły, ale to spowodowało, że nie byłem wystarczająco rozgrzany. Nie zdążyłem się "przepalić", a w kolejnej trafiłem na Koreańczyka (Yang Jong-ok z Korei Południowej - przyp. TK). I przegrywałem z nim na początku. Musiałem odrabiać straty. Do półfinału i finału podszedłem już inaczej. Starałem się kontrolować sytuację. To była już tylko i wyłącznie strategia. Trzeba było zachować chłodną głowę.

Przed wejściem na tatami do finałowej walki wiedział pan o tym, że nasi zawodnicy w pięcioboju nowoczesnym sięgnęli po dwa złote medale?

- Tak i zdezorientowało mnie to. Co mnie obchodziło, co oni zrobili tuż przed najważniejszą dla mnie walką. Oczywiście przekazano mi tę informację w dobrej wierze, sądząc, że mnie uskrzydli, bo to były nasze pierwsze złote medale igrzysk od ośmiu lat. Tyle że taka wiadomość na 15 minut przed walką w finale wcale nie była motywacją. Na szczęście w niczym mi to nie przeszkodziło.



Świat stał przed nim otworem. On jednak wi wieku 29 lat powiedział dość

Jeszcze przed igrzyskami w Barcelonie zapowiadał pan, że po nich zakończy karierę. Niewiele osób chciało w to wierzyć. Miał pan bowiem dopiero 29 lat.

- Nie oglądałem się jednak na innych, tylko zrobiłem to, co uznałem za słuszne. I bardzo dobrze zrobiłem. Wszystko dobrze przeanalizowałem. Pewnie, że mogłem powalczyć jeszcze w kolejnych igrzyskach, ale zaczynało mi brakować motywacji. Zacząłem mieć wątpliwości. Wtedy zrozumiałem, że w takiej sytuacji po prostu lepiej skończyć karierę.



Tak wiele pan osiągnął, a jednak nigdy nie był mistrzem świata. Jest żal?

- Nie. Nie byłem mistrzem świata, ale uważam, że i tak moja kariera była wspaniała, bo praktycznie z każdych mistrzowskich zawodów przywoziłem medal.

Przez jakiś czas po zakończeniu kariery pracował pan jeszcze w Polsce, ale w 1993 roku zdecydował się na wyjazd do Francji. Po tym czasie czuje się pan już bardziej obywatelem tego kraju?

- Nigdy nie czułem się Francuzem, choć mieszkam już tam już tak długo. Nigdy nie przyjąłem też tamtejszego obywatelstwa.

Ma pan dwóch synów - Michała i Przemysława. Poszli w ślady ojca?

- Obaj trenowali judo, ale żaden z nich nie postawił wszystkiego na sport. Michał był mistrzem Francji kadetów i wicemistrzem Francji juniorów. W seniorach nie szło mu już jednak najlepiej. Trenował jednak razem ze znakomitym Francuzem Teddym Rinerem. Miał kłopoty zdrowotne i rzucił sport, a potem przyjechał do Polski.



I co robi?

- Pracuje w bankowości, a poza tym prowadzi Fundację "Sportowe Serce".

Pomaga pan trochę w fundacji, jaką prowadzi syn?

- Nie mam na to zbyt dużo czasu, ale jak tylko mogę, to owszem. Bardziej w to wszystko jest zaangażowana moja żona. Na razie to są początki. Nie jest tak łatwo przebić się od razu. W tym wszystkim jest też wiele polityki.



Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Michał Legień: - Fundacja ma zaktywizować ludzi do uprawiania sportu poprzez lokalne akcje. Chcemy to robić na Śląsku, bo w Bytomiu mamy siedzibę. Chcielibyśmy się też zająć sportem od strony merytorycznej. Wychodzimy z założenia, że sport jest bardzo niedoceniany w społeczeństwie, a przecież on stoi u podstaw wszystkiego. Kształtuje bowiem charakter ludzi, wpływa na stan zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństwa. Zgromadziliśmy grupę ekspertów i chcemy stworzyć listę punktów, co trzeba zrobić, by sport miał się lepiej w naszym kraju. Dla nas ważne jest też danie o pamięć poprzez wspominanie wielkich sukcesów polskiego sportu, a tych przecież nie brakowało. Bywa, że młodzież nie wie w ogóle z kim ma do czynienia, a często przy okazji różnych wydarzeń spotyka się przecież z legendami polskiego sportu.



Od lewej: trener Ryszard Zieniawa, Waldemar Legień i Janusz Pawłowski / Janusz Szewiński / Newspix

Waldemar Legień na najwyższym stopniu podium igrzysk olimpijskich w Barcelonie / archiwum PS / Newspix

Waldemar Legień / Adrian Slazok/REPORTER / East News