Bunt ukraińskich sportowców wobec władz. "Tenisistki startują, my nie"

Jedna z najbardziej utytułowanych judoczek ukraińskich Daria Biłodid skrytykowała międzynarodową federację. - Byłam zszokowana, gdy dowiedziałem się, że Rosjanie zostali dopuszczeni do mistrzostw. W związku z tym musimy odpuścić te zawody, ponieważ nie stać nas na wyjście z nimi na matę. Najgorsze jest to, że IJF ogłosiła przyjęcie Rosjan w ostatnim dniu rejestracji, na tydzień przed samymi zawodami. Czułam rozpacz i szok, po prostu nie rozumiejąc, jak można było im w ogóle na to pozwolić - napisała brązowa medalistka olimpijska z Tokio, dwukrotna mistrzyni świata (2018, 2019) i dwukrotna mistrzyni Europy (2017, 2019).

Ukraińscy sportowcy: Dlaczego tenisistki startują?

Jadow dał przykład, że w kat. 60 kg do mundialu nie został zgłoszony żaden z Rosjan. Zdziwił się dlaczego w takim razie nikt z jego reprezentacyjnych kolegów w tej wadze nie może walczyć w imprezie. - Jaka jest różnica między naszą drużyną narodową a Jeliną Switoliną i innymi tenisistkami . Chyba znam różnicę - napisał Jadow, zamieszczając we wpisie ikonkę worka z dolarami.

W podobny sposób wypowiadała się Jelizawieta Litwinienko. - Wszystko do czego dążyliśmy przez cały rok, na co ciężko pracowaliśmy, jest teraz po prostu przekreślone. Jak mamy zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie, skoro obecnie ryzykujemy opuszczeniem ważnych turniejów rankingowych i po prostu nie zdobyciem potrzebnych punktów? Dlaczego teraz dobrowolnie ustępujemy miejsca przedstawicielom krajów agresorów? Po co więc czekać i mieć nadzieję na decyzję o niedopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do Paryża-2024, jeśli sami ryzykujemy, że tam nie pojedziemy? - zdziwiła się judoczka.